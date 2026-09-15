Lupe Fiasco - Lupe Fiasco's Food & Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lupe Fiasco - Lupe Fiasco's Food & Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка
«Lupe Fiascos Food &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Liquor Series» от рэпера Лупе Фиаско - это лимитированное издание из четырех пластинок, включающее его дебютный студийный альбом Fiasco Food &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Liquor и последующий альбом Food and Liquor II впервые вместе на виниле, специально для RSD 2021 года.. Food &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Liquor, которому в этом году исполняется 15 лет, включает продакшн от Канье Уэста, The Neptunes (Фаррелл Уильямс и Чад Хьюго), Майка Шиноды и Джей-Зи и других. Он был номинирован на четыре премии «Грэмми» и включает в себя удостоенный премии «Грэмми» трек «Daydreaming» (Feat. Jill Scott). Food &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Liquor II: The Great American Rap Album Pt. 1, который впервые будет напечатан на виниле исключительно для этого комплекта, включает в себя продакшн от The Audibles, 1500 or Nothin и других. Он занял 5-е место в Billboard 200 в США и был номинирован на премию Грэмми за лучший рэп-альбом. Альбомы будут напечатаны на виниле весом 140 грамм, разных цветов и помещены в слипкейс. Строго ограниченный тираж 7000 копий на весь мир.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Lupe Fiasco - Lupe Fiasco's Food & Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка