Swims, Teddy, A Very Teddy Christmas EP (V12) (0093624887676) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Teddy Swims
Альбом (сингл)
A Very Teddy Christmas EP
Жанр
популярная музыка
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб.
В наличии
Код товара: 647364
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3 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624887676]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Teddy Swims
Альбом (сингл)
A Very Teddy Christmas EP
Жанр
популярная музыка
Трек-лист
Silent Night, This Christmas, Have Yourself A Merry Little Christmas, Please Come Home For Christmas, O Christmas Tree, The Christmas Song
Версия издания
лимитированное
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Swims, Teddy, A Very Teddy Christmas EP (V12) (0093624887676) виниловая пластинка
Новый рождественский релиз от Тедди Свимса. Лимитированное издание на виниле эксклюзивно для RSD Black Friday.. «Рождество всегда было и остается самым прекрасным временем года! Временем, когда независимо от различий и расстояний мы все собираемся вместе и празднуем любовь и единение! Рождественские песни неподвластны времени и никогда не устареют! Я и все мои лучшие друзья собрались вместе и записали некоторые из наших самых любимых рождественских песен, которые за эти годы оказали наибольшее влияние на нас! Я могу только надеяться, что в этом году наш альбом приблизит вас! Счастливых праздников!. Teddy Swims
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624887676]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Teddy Swims
Альбом (сингл)
A Very Teddy Christmas EP
Жанр
популярная музыка
Трек-лист
Silent Night, This Christmas, Have Yourself A Merry Little Christmas, Please Come Home For Christmas, O Christmas Tree, The Christmas Song
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Новый рождественский релиз от Тедди Свимса. Лимитированное издание на виниле эксклюзивно для RSD Black Friday.. «Рождество всегда было и остается самым прекрасным временем года! Временем, когда независимо от различий и расстояний мы все собираемся вместе и празднуем любовь и единение! Рождественские песни неподвластны времени и никогда не устареют! Я и все мои лучшие друзья собрались вместе и записали некоторые из наших самых любимых рождественских песен, которые за эти годы оказали наибольшее влияние на нас! Я могу только надеяться, что в этом году наш альбом приблизит вас! Счастливых праздников!. Teddy Swims
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Swims, Teddy, A Very Teddy Christmas EP (V12) (0093624887676) виниловая пластинка - по цене 3110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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