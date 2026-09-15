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The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка

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The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка - фото 1
The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка - фото 2
The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка - фото 3
The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка - фото 4
The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Streets
Альбом (сингл)
The Darker The Shadow The Brighter The Light
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка - фото 1
  • The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка - фото 2
  • The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка - фото 3
  • The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка - фото 4
  • The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647361
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197733062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Streets
Альбом (сингл)
The Darker The Shadow The Brighter The Light
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Too Much Yayo, Money Isnt Everything, Walk Of Shame, Something To Hide, Shake Hands With Shadows, Not A Good Idea, Bright Sunny Day, The Darker The Shadow The Brighter The Light, Funny Dream, Gonna Hurt When This Is Over, Kick The Can, Each Day Gives, Someone Elses Tune, Troubled Waters, Good Old Daze
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Too Much Yayo, Money Isnt Everything, Walk Of Shame, Something To Hide, Shake Hands With Shadows, Not A Good Idea, Bright Sunny Day, The Darker The Shadow The Brighter The Light, Funny Dream, Gonna Hurt When This Is Over, Kick The Can, Each Day Gives, Someone Elses Tune, Troubled Waters, Good Old Daze

Отзывы о товаре The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197733062]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Streets
Альбом (сингл)
The Darker The Shadow The Brighter The Light
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Too Much Yayo, Money Isnt Everything, Walk Of Shame, Something To Hide, Shake Hands With Shadows, Not A Good Idea, Bright Sunny Day, The Darker The Shadow The Brighter The Light, Funny Dream, Gonna Hurt When This Is Over, Kick The Can, Each Day Gives, Someone Elses Tune, Troubled Waters, Good Old Daze
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Too Much Yayo, Money Isnt Everything, Walk Of Shame, Something To Hide, Shake Hands With Shadows, Not A Good Idea, Bright Sunny Day, The Darker The Shadow The Brighter The Light, Funny Dream, Gonna Hurt When This Is Over, Kick The Can, Each Day Gives, Someone Elses Tune, Troubled Waters, Good Old Daze
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Streets - The Darker The Shadow The Brighter The Light (coloured) (5054197733062) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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