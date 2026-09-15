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Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка

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Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка - фото 1
Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка - фото 2
Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка - фото 3
Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка - фото 4
Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка - фото 5
Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
No Room For Squares
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка - фото 2
  • Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка - фото 3
  • Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка - фото 4
  • Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка - фото 5
  • Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647335
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455242525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
No Room For Squares
Жанр
Jazz
Трек-лист
Three Way Split
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка

Альбом Хэнка Мобли 1963 года No Room for Squares не только может похвастаться одним из величайших дизайнов обложек альбомов Рида Майлза, но и просто чудом музыки. Тенор-саксофонист уже записал несколько шедевров хард-бопа в своем поясе Blue Note, включая Soul Station и Workout, но No Room for Squares был еще более амбициозным альбомом, благодаря которому Мобли поднял свою игру как лидера группы, импровизатора и композитора. Альбом был составлен из двух разных сессий, каждая из которых включала разный состав квинтета. На свидании 7 марта Мобли встретился с трубачом Дональдом Бердом, пианистом Херби Хэнкоком, басистом Бутчем Уорреном и барабанщиком Филли Джо Джонсом, которые исполнили захватывающие исполнения оригинальных композиций Мобли «Up a Step» и «Old World, New Imports». Мобли вернулся в студию Ван Гелдера 2 октября с Джонсом снова за барабанами, а также трубачом Ли Морганом, пианистом Эндрю Хиллом и басистом Джоном Ором, чтобы записать дубли бегущих мелодий Мобли «Three Way Split» и «No Room for Squares». под две замечательные мелодии Моргана: великолепную балладу «Carolyn» и заводную «Me 'N You».

Отзывы о товаре Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455242525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
No Room For Squares
Жанр
Jazz
Трек-лист
Three Way Split
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом Хэнка Мобли 1963 года No Room for Squares не только может похвастаться одним из величайших дизайнов обложек альбомов Рида Майлза, но и просто чудом музыки. Тенор-саксофонист уже записал несколько шедевров хард-бопа в своем поясе Blue Note, включая Soul Station и Workout, но No Room for Squares был еще более амбициозным альбомом, благодаря которому Мобли поднял свою игру как лидера группы, импровизатора и композитора. Альбом был составлен из двух разных сессий, каждая из которых включала разный состав квинтета. На свидании 7 марта Мобли встретился с трубачом Дональдом Бердом, пианистом Херби Хэнкоком, басистом Бутчем Уорреном и барабанщиком Филли Джо Джонсом, которые исполнили захватывающие исполнения оригинальных композиций Мобли «Up a Step» и «Old World, New Imports». Мобли вернулся в студию Ван Гелдера 2 октября с Джонсом снова за барабанами, а также трубачом Ли Морганом, пианистом Эндрю Хиллом и басистом Джоном Ором, чтобы записать дубли бегущих мелодий Мобли «Three Way Split» и «No Room for Squares». под две замечательные мелодии Моргана: великолепную балладу «Carolyn» и заводную «Me 'N You».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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