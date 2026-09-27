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Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) - фото 1
Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) - фото 2
Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) - фото 3
Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) - фото 4
Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) - фото 1
  • Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) - фото 2
  • Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) - фото 3
  • Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) - фото 4
  • Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647332
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) виниловая пластинка

Эпопея Stones, пронизанная госпелом, в традициях You Cant Always Get What You Want и Shine A Light. В Sweet Sounds of Heaven Леди Гага исполняет бравурный вокал вместе со Стиви Уандером на Fender Rhodes, Moog и фортепиано. Альбом появился совершенно спонтанно. Джаггер находился у себя дома в Лондоне в солнечный полдень, за окном шумела листва от ветра, и он начал играть на своем фортепиано аккорды C, F и B.

Отзывы о товаре Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Эпопея Stones, пронизанная госпелом, в традициях You Cant Always Get What You Want и Shine A Light. В Sweet Sounds of Heaven Леди Гага исполняет бравурный вокал вместе со Стиви Уандером на Fender Rhodes, Moog и фортепиано. Альбом появился совершенно спонтанно. Джаггер находился у себя дома в Лондоне в солнечный полдень, за окном шумела листва от ветра, и он начал играть на своем фортепиано аккорды C, F и B.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) виниловая пластинка – стоимость товара 3400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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