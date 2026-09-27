Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 647332
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) виниловая пластинка
Эпопея Stones, пронизанная госпелом, в традициях You Cant Always Get What You Want и Shine A Light. В Sweet Sounds of Heaven Леди Гага исполняет бравурный вокал вместе со Стиви Уандером на Fender Rhodes, Moog и фортепиано. Альбом появился совершенно спонтанно. Джаггер находился у себя дома в Лондоне в солнечный полдень, за окном шумела листва от ветра, и он начал играть на своем фортепиано аккорды C, F и B.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Эпопея Stones, пронизанная госпелом, в традициях You Cant Always Get What You Want и Shine A Light. В Sweet Sounds of Heaven Леди Гага исполняет бравурный вокал вместе со Стиви Уандером на Fender Rhodes, Moog и фортепиано. Альбом появился совершенно спонтанно. Джаггер находился у себя дома в Лондоне в солнечный полдень, за окном шумела листва от ветра, и он начал играть на своем фортепиано аккорды C, F и B.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Rolling Stones, The, Sweet Sounds Of Heaven (V10) (0602455464651) виниловая пластинка – стоимость товара 3400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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