Top.Mail.Ru
Tommy Flanagan & John Coltrane & Kenny Burrell & Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tommy Flanagan & John Coltrane & Kenny Burrell & Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 1
Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 2
Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 3
Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 4
Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 5
Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 6
Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tommy Flanagan, John Coltrane, Kenny Burrell, Idrees Sulieman
Альбом (сингл)
The Cats
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 1
  • Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 2
  • Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 3
  • Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 4
  • Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 5
  • Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 6
  • Tommy Flanagan &amp; John Coltrane &amp; Kenny Burrell &amp; Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tommy Flanagan & John Coltrane & Kenny Burrell & Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072505049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tommy Flanagan, John Coltrane, Kenny Burrell, Idrees Sulieman
Альбом (сингл)
The Cats
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Minor Mishap, How Long Has This Been Going Onx (Flanagan Trio), Eclypso, Solacium, Tommys Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tommy Flanagan & John Coltrane & Kenny Burrell & Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка

The Cats — джазовый альбом, выпущенный в декабре 1959 года пианистом Томми Фланаганом, саксофонистом Джоном Колтрейном, гитаристом Кенни Барреллой и трубачом Идрисом Сулиманом. Переиздание на 180-граммовом виниле в серии Original Jazz Classics.. The Cats был выпущен в декабре 1959 года на лейбле Jazz, дочерней компании Prestige Records. Во время пребывания в Детройте в середине 1950-х годов Джон Колтрейн познакомился с пианистом Томми Флэнаганом. Вместе с барабанщиком Луи Хейсом, басистом Дугом Уоткинсом и гитаристом Кенни Барреллом они приняли участие в энергичной сессии с трубачом Идрисом Сулиманом. Хотя он стал одним из самых уважаемых джазовых пианистов, Томми Фланаган в то время выступал в основном в качестве ассистента: его ценили коллеги-музыканты, но его выдающиеся способности не признавала широкая публика. Этот альбом позволил пианисту проявить себя, поскольку он содержит почти исключительно произведения, написанные Фланаганом. Колтрейн, Баррелл и Идрис Сулиман были изысканными, чувствительными солистами, и приятно слышать их на концерте с Томми и его ритм-секцией. Это 180-граммовое переиздание было вырезано Кевином Греем с оригинальных аналоговых кассет и отпечатано на RTI, и поставляется в конверте tip-on с оби.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Tommy Flanagan & John Coltrane & Kenny Burrell & Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072505049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tommy Flanagan, John Coltrane, Kenny Burrell, Idrees Sulieman
Альбом (сингл)
The Cats
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Minor Mishap, How Long Has This Been Going Onx (Flanagan Trio), Eclypso, Solacium, Tommys Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Cats — джазовый альбом, выпущенный в декабре 1959 года пианистом Томми Фланаганом, саксофонистом Джоном Колтрейном, гитаристом Кенни Барреллой и трубачом Идрисом Сулиманом. Переиздание на 180-граммовом виниле в серии Original Jazz Classics.. The Cats был выпущен в декабре 1959 года на лейбле Jazz, дочерней компании Prestige Records. Во время пребывания в Детройте в середине 1950-х годов Джон Колтрейн познакомился с пианистом Томми Флэнаганом. Вместе с барабанщиком Луи Хейсом, басистом Дугом Уоткинсом и гитаристом Кенни Барреллом они приняли участие в энергичной сессии с трубачом Идрисом Сулиманом. Хотя он стал одним из самых уважаемых джазовых пианистов, Томми Фланаган в то время выступал в основном в качестве ассистента: его ценили коллеги-музыканты, но его выдающиеся способности не признавала широкая публика. Этот альбом позволил пианисту проявить себя, поскольку он содержит почти исключительно произведения, написанные Фланаганом. Колтрейн, Баррелл и Идрис Сулиман были изысканными, чувствительными солистами, и приятно слышать их на концерте с Томми и его ритм-секцией. Это 180-граммовое переиздание было вырезано Кевином Греем с оригинальных аналоговых кассет и отпечатано на RTI, и поставляется в конверте tip-on с оби.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tommy Flanagan & John Coltrane & Kenny Burrell & Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...