Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка
Путешествие в неизведанные просторы музыкальной галактики ожидает вас с виниловой пластинкой SUN RA / SPACE IS THE PLACE (Verve By Request Remastered) (1LP)! Этот альбом - настоящее произведение искусства, которое перенесет вас в мир экспериментального джаза и космических звуков. SUN RA с его уникальным стилем и звуковыми экспериментами создает атмосферу, которая заставляет вас забыть о реальности и погрузиться в эпический звуковой путешествие. SPACE IS THE PLACE - это музыка, которая вызывает удивление, восхищение и внутреннюю гармонию. Эта виниловая пластинка SUN RA / SPACE IS THE PLACE (Verve By Request Remastered) (1LP) - настоящая находка для всех любителей джаза и экспериментальной музыки. Качественно отреставрированное звучание и прекрасный дизайн обложки позволяют окунуться в мир Сан Ра и полностью ощутить его творчество.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
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