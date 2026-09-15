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Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка

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Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка - фото 1
Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка - фото 2
Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка - фото 3
Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка - фото 4
Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка - фото 5
Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Space Is The Place
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка - фото 1
  • Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка - фото 2
  • Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка - фото 3
  • Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка - фото 4
  • Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка - фото 5
  • Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647298
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455406729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Space Is The Place
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Space Is The Place, Images, Discipline 33, Sea Of Sounds, Rocket Number Nine
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка

Путешествие в неизведанные просторы музыкальной галактики ожидает вас с виниловой пластинкой SUN RA / SPACE IS THE PLACE (Verve By Request Remastered) (1LP)! Этот альбом - настоящее произведение искусства, которое перенесет вас в мир экспериментального джаза и космических звуков. SUN RA с его уникальным стилем и звуковыми экспериментами создает атмосферу, которая заставляет вас забыть о реальности и погрузиться в эпический звуковой путешествие. SPACE IS THE PLACE - это музыка, которая вызывает удивление, восхищение и внутреннюю гармонию. Эта виниловая пластинка SUN RA / SPACE IS THE PLACE (Verve By Request Remastered) (1LP) - настоящая находка для всех любителей джаза и экспериментальной музыки. Качественно отреставрированное звучание и прекрасный дизайн обложки позволяют окунуться в мир Сан Ра и полностью ощутить его творчество.



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455406729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Space Is The Place
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Space Is The Place, Images, Discipline 33, Sea Of Sounds, Rocket Number Nine
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Путешествие в неизведанные просторы музыкальной галактики ожидает вас с виниловой пластинкой SUN RA / SPACE IS THE PLACE (Verve By Request Remastered) (1LP)! Этот альбом - настоящее произведение искусства, которое перенесет вас в мир экспериментального джаза и космических звуков. SUN RA с его уникальным стилем и звуковыми экспериментами создает атмосферу, которая заставляет вас забыть о реальности и погрузиться в эпический звуковой путешествие. SPACE IS THE PLACE - это музыка, которая вызывает удивление, восхищение и внутреннюю гармонию. Эта виниловая пластинка SUN RA / SPACE IS THE PLACE (Verve By Request Remastered) (1LP) - настоящая находка для всех любителей джаза и экспериментальной музыки. Качественно отреставрированное звучание и прекрасный дизайн обложки позволяют окунуться в мир Сан Ра и полностью ощутить его творчество.


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sun Ra - Space Is The Place (Audiophile, Verve By Request) (0602455406729) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6040 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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