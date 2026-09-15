Top.Mail.Ru
Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Davis Quintet
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647293
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0025218110617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Davis Quintet
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Just Squeeze Me, There Is No Greater Love, How Am I To Knowx, SPosin, The Theme, Stablemates
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка

Студийный альбом джазового музыканта Майлза Дэвиса, выпущенный в апреле 1956 года на лейбле Prestige Records. Это дебютная пластинка квинтета Майлза Дэвиса, широко известная под оригинальным названием Miles, как указано на обложке. Трек-лист: A1 Just Squeeze Me A2 There Is No Greater Love A3 How Am I To Knowx B1 SPosin B2 The Theme B3 Stablemates Майлз Дэвис — американский джазовый трубач и бэнд-лидер, оказавший значительнейшее влияние на развитие музыки XX века.

Отзывы о товаре Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0025218110617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Miles Davis Quintet
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Just Squeeze Me, There Is No Greater Love, How Am I To Knowx, SPosin, The Theme, Stablemates
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Студийный альбом джазового музыканта Майлза Дэвиса, выпущенный в апреле 1956 года на лейбле Prestige Records. Это дебютная пластинка квинтета Майлза Дэвиса, широко известная под оригинальным названием Miles, как указано на обложке. Трек-лист: A1 Just Squeeze Me A2 There Is No Greater Love A3 How Am I To Knowx B1 SPosin B2 The Theme B3 Stablemates Майлз Дэвис — американский джазовый трубач и бэнд-лидер, оказавший значительнейшее влияние на развитие музыки XX века.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Miles: The New Miles Davis Quintet (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218110617) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...