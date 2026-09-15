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Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка

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Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка - фото 1
Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка - фото 2
Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка - фото 3
Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка - фото 4
Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Don Cherry
Альбом (сингл)
Art Deco
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка - фото 1
  • Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка - фото 2
  • Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка - фото 3
  • Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка - фото 4
  • Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647277
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455861184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Don Cherry
Альбом (сингл)
Art Deco
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Art Deco, When Will The Blues Leave, Body And Soul, Bemsha Swing, Maffy, Folk Medley, The Blessing, Passing, Ive Grown Accustomed To Your Face, Compute
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Don Cherry / Art Deco (Verve By Request) (Verve By Request Series) (1LP) - это замечательная возможность пополнить вашу коллекцию музыкальных произведений. Альбом Art Deco от знаменитого музыканта Don Cherry представлен в формате винила, чтобы вы могли полностью насладиться его уникальным звучанием. Don Cherry / Art Deco - это настоящая находка для ценителей джаза. Каждая композиция на этой пластинке создает неповторимую атмосферу и переносит слушателя в эпоху арт-деко. От искусственного щелчка иголки на проигрывателе до волшебных мелодий, этот альбом предлагает непрерывное погружение в глубокий и эмоциональный мир музыки Don Cherry. Купить виниловую пластинку Don Cherry / Art Deco (Verve By Request) (Verve By Request Series) (1LP) - это отличная возможность добавить уникальное джазовое произведение в вашу коллекцию. Позвольте себе окунуться в мир мелодий и гармонии каждый раз, когда вы ставите эту пластинку на проигрыватель. Приобретите виниловую пластинку Don Cherry / Art Deco (Verve By Request) (Verve By Request Series) (1LP) прямо сейчас и насладитесь настоящим шедевром джазовой музыки



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455861184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Don Cherry
Альбом (сингл)
Art Deco
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Art Deco, When Will The Blues Leave, Body And Soul, Bemsha Swing, Maffy, Folk Medley, The Blessing, Passing, Ive Grown Accustomed To Your Face, Compute
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Don Cherry / Art Deco (Verve By Request) (Verve By Request Series) (1LP) - это замечательная возможность пополнить вашу коллекцию музыкальных произведений. Альбом Art Deco от знаменитого музыканта Don Cherry представлен в формате винила, чтобы вы могли полностью насладиться его уникальным звучанием. Don Cherry / Art Deco - это настоящая находка для ценителей джаза. Каждая композиция на этой пластинке создает неповторимую атмосферу и переносит слушателя в эпоху арт-деко. От искусственного щелчка иголки на проигрывателе до волшебных мелодий, этот альбом предлагает непрерывное погружение в глубокий и эмоциональный мир музыки Don Cherry. Купить виниловую пластинку Don Cherry / Art Deco (Verve By Request) (Verve By Request Series) (1LP) - это отличная возможность добавить уникальное джазовое произведение в вашу коллекцию. Позвольте себе окунуться в мир мелодий и гармонии каждый раз, когда вы ставите эту пластинку на проигрыватель. Приобретите виниловую пластинку Don Cherry / Art Deco (Verve By Request) (Verve By Request Series) (1LP) прямо сейчас и насладитесь настоящим шедевром джазовой музыки


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Don Cherry - Art Deco (Audiophile, Verve By Request) (0602455861184) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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