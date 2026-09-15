Calvin Harris - By Your Side (V12) (picture) (0194399306413) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
By Your Side
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 647203
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Загружаем...
3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399306413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
By Your Side
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
By Your Side, By Your Side (Monki Remix), By Your Side (Oliver Heldens Remix), By Your Side (SIDEPIECE Remix), By Your Side (Felix Jaehn Remix), By Your Side (Dom Dolla Remix)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Calvin Harris - By Your Side (V12) (picture) (0194399306413) виниловая пластинка
Columbia Records выпустит последний из серии синглов знаменитого шотландского ди-джея и продюсера Кельвина Харриса, записанный совместно с британским инди-соул музыкантом Томом Греннаном. Он будет доступен в лимитированном издании на 12-дюймовом Picture виниле (разноцветная картинка с изображениями Келвина и Тома).. Выпущенный в цифровом виде в июне 2021 года, трек достиг 9-го места в чарте синглов. №2 в танцевальном чарте. Издание включает несколько ремиксов, в том числе от диджея из Нидерландов Оливера Хелденса и коллектива Sidepeace (всего 5 миксов плюс радио-версия).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Picture Disc
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399306413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
By Your Side
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
By Your Side, By Your Side (Monki Remix), By Your Side (Oliver Heldens Remix), By Your Side (SIDEPIECE Remix), By Your Side (Felix Jaehn Remix), By Your Side (Dom Dolla Remix)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Columbia Records выпустит последний из серии синглов знаменитого шотландского ди-джея и продюсера Кельвина Харриса, записанный совместно с британским инди-соул музыкантом Томом Греннаном. Он будет доступен в лимитированном издании на 12-дюймовом Picture виниле (разноцветная картинка с изображениями Келвина и Тома).. Выпущенный в цифровом виде в июне 2021 года, трек достиг 9-го места в чарте синглов. №2 в танцевальном чарте. Издание включает несколько ремиксов, в том числе от диджея из Нидерландов Оливера Хелденса и коллектива Sidepeace (всего 5 миксов плюс радио-версия).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Picture Disc
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Picture Disc
Calvin Harris - By Your Side (V12) (picture) (0194399306413) виниловая пластинка - купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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