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Barbra Streisand - Evergreens: Celebrating Six Decades On Columbia Records (0196588200816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Barbra Streisand - Evergreens: Celebrating Six Decades On Columbia Records (0196588200816) виниловая пластинка

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Barbra Streisand - Evergreens: Celebrating Six Decades On Columbia Records (0196588200816) виниловая пластинка - фото 1
Barbra Streisand - Evergreens: Celebrating Six Decades On Columbia Records (0196588200816) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Evergreens: Celebrating Six Decades On Columbia Records
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Barbra Streisand - Evergreens: Celebrating Six Decades On Columbia Records (0196588200816) виниловая пластинка - фото 1
  • Barbra Streisand - Evergreens: Celebrating Six Decades On Columbia Records (0196588200816) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647117
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Barbra Streisand - Evergreens: Celebrating Six Decades On Columbia Records (0196588200816) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588200816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Evergreens: Celebrating Six Decades On Columbia Records
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I'll Tell The Man In The Street, Bewitched (Bothered And Bewildered), Absent Minded Me, The Shadow Of Your Smile, Where Or When, Ma Premiere Chanson, I Don't Know Where I Stand, I Never Meant To Hurt You, Letters That Cross In The Mail, Answer Me, Tomorrow, Can't Help Lovin' That Man, Two People, Some Enchanted Evening, I Believe (Previously Unreleased), Isn't It A Pity?, Moon River, Here's To Life (Orchestra Version), The Windmills Of Your Mind, Who Can I Turn To (When Nobody Needs), Lady Liber
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barbra Streisand - Evergreens: Celebrating Six Decades On Columbia Records (0196588200816) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I'll Tell The Man In The Street, Bewitched (Bothered And Bewildered), Absent Minded Me, The Shadow Of Your Smile, Where Or When, Ma Premiere Chanson, I Don't Know Where I Stand, I Never Meant To Hurt You, Letters That Cross In The Mail, Answer Me, Tomorrow, Can't Help Lovin' That Man, Two People, Some Enchanted Evening, I Believe (Previously Unreleased), Isn't It A Pity?, Moon River, Here's To Life (Orchestra Version), The Windmills Of Your Mind, Who Can I Turn To (When Nobody Needs), Lady Liberty, Evergreen (2023 Mix - Previously Unreleased)

Отзывы о товаре Barbra Streisand - Evergreens: Celebrating Six Decades On Columbia Records (0196588200816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588200816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Evergreens: Celebrating Six Decades On Columbia Records
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I'll Tell The Man In The Street, Bewitched (Bothered And Bewildered), Absent Minded Me, The Shadow Of Your Smile, Where Or When, Ma Premiere Chanson, I Don't Know Where I Stand, I Never Meant To Hurt You, Letters That Cross In The Mail, Answer Me, Tomorrow, Can't Help Lovin' That Man, Two People, Some Enchanted Evening, I Believe (Previously Unreleased), Isn't It A Pity?, Moon River, Here's To Life (Orchestra Version), The Windmills Of Your Mind, Who Can I Turn To (When Nobody Needs), Lady Liber
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I'll Tell The Man In The Street, Bewitched (Bothered And Bewildered), Absent Minded Me, The Shadow Of Your Smile, Where Or When, Ma Premiere Chanson, I Don't Know Where I Stand, I Never Meant To Hurt You, Letters That Cross In The Mail, Answer Me, Tomorrow, Can't Help Lovin' That Man, Two People, Some Enchanted Evening, I Believe (Previously Unreleased), Isn't It A Pity?, Moon River, Here's To Life (Orchestra Version), The Windmills Of Your Mind, Who Can I Turn To (When Nobody Needs), Lady Liberty, Evergreen (2023 Mix - Previously Unreleased)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Barbra Streisand - Evergreens: Celebrating Six Decades On Columbia Records (0196588200816) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5020 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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