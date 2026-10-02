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Leonard Cohen - Hallelujah & Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leonard Cohen - Hallelujah & Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 1
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 2
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 3
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 4
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 5
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 6
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 7
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 8
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 9
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 10
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 11
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 12
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 13
Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 1
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 2
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 3
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 4
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 5
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 6
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 7
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 8
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 9
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 10
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 11
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 12
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 13
  • Виниловая пластинка Cohen, Leonard, Hallelujah &amp; Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647114
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Cohen - Hallelujah & Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hallelujah (Live At Glastonbury), Suzanne, Bird On The Wire, Famous Blue Raincoat, Chelsea Hotel #2, Who By Fire, Dance Me To The End Of Love, Im Your Man, Anthem, The Future, In My Secret Life, Recitation W/ N.L. (A Thousand Kisses Deep), Show Me The Place, Come Healing, You Got Me Singing, You Want It Darker, Thanks For The Dance

Отзывы о товаре Leonard Cohen - Hallelujah & Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hallelujah (Live At Glastonbury), Suzanne, Bird On The Wire, Famous Blue Raincoat, Chelsea Hotel #2, Who By Fire, Dance Me To The End Of Love, Im Your Man, Anthem, The Future, In My Secret Life, Recitation W/ N.L. (A Thousand Kisses Deep), Show Me The Place, Come Healing, You Got Me Singing, You Want It Darker, Thanks For The Dance
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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