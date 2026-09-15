Top.Mail.Ru
Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка - фото 1
Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка - фото 2
Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка - фото 3
Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
The God That Never Was
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное, цветной винил
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка - фото 1
  • Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка - фото 2
  • Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка - фото 3
  • Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4065629686215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
The God That Never Was
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
The God That Never Was, Shadows Of The Mutilated, Time Heals Nothing, Autopsy, Never Forget Never Forgive, Trail Of The Dead, Phantoms (Of The Oath), Into The Temple Of Humiliation, Blood For Paradise, Feel The Darkness, Where No Ghost Is Holy
Версия издания
стандартное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка

Альбом The God That Never Was предлагает погрузиться в мрачный и агрессивный мир шведского дэт-метала. Ограниченное издание на разделенном на синий и красный виниле придает этому альбому особую привлекательность и уникальность. Мощные гитарные рифы, брутальные гроулы и громкие удары создают напряженную и атмосферную среду вокруг этого альбома. Звучание на виниловой пластинке позволит вам по-настоящему ощутить всю интенсивность и энергию музыки Dismember в их лучших проявлениях. Оформление виниловой пластинки Dismember / The God That Never Was (Limited Blue-Red Split Vinyl) (1LP) подчеркивает ее уникальность - разделенный на синий и красный винил добавляет альбому элегантности и привлекательности. Это настоящий коллекционный предмет для истинных поклонников музыки и фанатов группы Dismember.

Отзывы о товаре Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4065629686215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
The God That Never Was
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
The God That Never Was, Shadows Of The Mutilated, Time Heals Nothing, Autopsy, Never Forget Never Forgive, Trail Of The Dead, Phantoms (Of The Oath), Into The Temple Of Humiliation, Blood For Paradise, Feel The Darkness, Where No Ghost Is Holy
Развернуть
Версия издания
стандартное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Альбом The God That Never Was предлагает погрузиться в мрачный и агрессивный мир шведского дэт-метала. Ограниченное издание на разделенном на синий и красный виниле придает этому альбому особую привлекательность и уникальность. Мощные гитарные рифы, брутальные гроулы и громкие удары создают напряженную и атмосферную среду вокруг этого альбома. Звучание на виниловой пластинке позволит вам по-настоящему ощутить всю интенсивность и энергию музыки Dismember в их лучших проявлениях. Оформление виниловой пластинки Dismember / The God That Never Was (Limited Blue-Red Split Vinyl) (1LP) подчеркивает ее уникальность - разделенный на синий и красный винил добавляет альбому элегантности и привлекательности. Это настоящий коллекционный предмет для истинных поклонников музыки и фанатов группы Dismember.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dismember - The God That Never Was (coloured) (4065629686215) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...