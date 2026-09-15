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Dismember - The Complete Demos 1988-1990 (coloured) (4065629691516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dismember - The Complete Demos 1988-1990 (coloured) (4065629691516) виниловая пластинка

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Dismember - The Complete Demos 1988-1990 (coloured) (4065629691516) виниловая пластинка - фото 1
Dismember - The Complete Demos 1988-1990 (coloured) (4065629691516) виниловая пластинка - фото 2
Dismember - The Complete Demos 1988-1990 (coloured) (4065629691516) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
The Complete Demos 1988-1990
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dismember - The Complete Demos 1988-1990 (coloured) (4065629691516) виниловая пластинка - фото 1
  • Dismember - The Complete Demos 1988-1990 (coloured) (4065629691516) виниловая пластинка - фото 2
  • Dismember - The Complete Demos 1988-1990 (coloured) (4065629691516) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647067
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dismember - The Complete Demos 1988-1990 (coloured) (4065629691516) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4065629691516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
The Complete Demos 1988-1990
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Deathevokation, Substantually Dead, Defective Decay, Deranged From Blood, Blasphemies Of The Flesh, Selfdissection, Intro / Dismembered, Sickening Art, Defective Decay
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dismember - The Complete Demos 1988-1990 (coloured) (4065629691516) виниловая пластинка

Альбом The Complete Demos 1988-1990 предлагает уникальный взгляд на развитие и эволюцию зловещего и мрачного звучания шведских дэт-металлистов. На этой виниловой пластинке собраны полные демозаписи, записанные группой в период с 1988 по 1990 год. Ограниченное издание на сером прожилкованном виниле добавляет этому альбому дополнительную привлекательность и коллекционную ценность. Оформление виниловой пластинки Dismember / The Complete Demos 1988-1990 дополняет уникальность этой записи. Сырые и жесткие гитарные рифы, брутальные вокальные партии и гремучий ритм создают особую атмосферу этого альбома. Эти демозаписи отражают ранний этап творчества Dismember и позволяют услышать, как группа формировала свой неповторимый стиль и звучание.

Отзывы о товаре Dismember - The Complete Demos 1988-1990 (coloured) (4065629691516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4065629691516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
The Complete Demos 1988-1990
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Deathevokation, Substantually Dead, Defective Decay, Deranged From Blood, Blasphemies Of The Flesh, Selfdissection, Intro / Dismembered, Sickening Art, Defective Decay
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Альбом The Complete Demos 1988-1990 предлагает уникальный взгляд на развитие и эволюцию зловещего и мрачного звучания шведских дэт-металлистов. На этой виниловой пластинке собраны полные демозаписи, записанные группой в период с 1988 по 1990 год. Ограниченное издание на сером прожилкованном виниле добавляет этому альбому дополнительную привлекательность и коллекционную ценность. Оформление виниловой пластинки Dismember / The Complete Demos 1988-1990 дополняет уникальность этой записи. Сырые и жесткие гитарные рифы, брутальные вокальные партии и гремучий ритм создают особую атмосферу этого альбома. Эти демозаписи отражают ранний этап творчества Dismember и позволяют услышать, как группа формировала свой неповторимый стиль и звучание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dismember - The Complete Demos 1988-1990 (coloured) (4065629691516) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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