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Death Ray Vision - No Mercy From Electric Eyes (coloured) (0039841604115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Death Ray Vision - No Mercy From Electric Eyes (coloured) (0039841604115) виниловая пластинка

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Death Ray Vision - No Mercy From Electric Eyes (coloured) (0039841604115) виниловая пластинка - фото 1
Death Ray Vision - No Mercy From Electric Eyes (coloured) (0039841604115) виниловая пластинка - фото 2
Death Ray Vision - No Mercy From Electric Eyes (coloured) (0039841604115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Death Ray Vision
Альбом (сингл)
No Mercy From Electric Eyes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Death Ray Vision - No Mercy From Electric Eyes (coloured) (0039841604115) виниловая пластинка - фото 1
  • Death Ray Vision - No Mercy From Electric Eyes (coloured) (0039841604115) виниловая пластинка - фото 2
  • Death Ray Vision - No Mercy From Electric Eyes (coloured) (0039841604115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647056
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Death Ray Vision - No Mercy From Electric Eyes (coloured) (0039841604115) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0039841604115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Death Ray Vision
Альбом (сингл)
No Mercy From Electric Eyes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Behead the King, In Unholy Water, From the Rafters, Reaper, Premature Evisceration, Praise the War Machine, Broken Hands of God, An Iron Age, Armageddon is the Answer, O Great Destroyer, Crawl Forth the Cowards, End Me
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death Ray Vision - No Mercy From Electric Eyes (coloured) (0039841604115) виниловая пластинка

Рожденные на стыке хардкора и панка с металлом, Death Ray Vision добились успеха, выпустив третий полноформатный альбом No Mercy From Electric Eyes, который вскоре станет классикой. Каждая пластинка становится немного более экспериментальной, заигрывая с разными стилями и ощущениями, и мы хотим продолжать развивать эту тему, - говорит гитарист и один из основателей Пит Кортезе. «Мой любимый элемент этой группы — это творческая свобода, отсутствие загнания в угол, и мне нравится думать, что в конце концов все по-прежнему звучит как мы». Это во многом справедливо и для «No Mercy From Electric Eyes», который сохраняет основное звучание DRV, одновременно продвигаясь в новых направлениях, создавая их самый захватывающий релиз на сегодняшний день.

Отзывы о товаре Death Ray Vision - No Mercy From Electric Eyes (coloured) (0039841604115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0039841604115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Death Ray Vision
Альбом (сингл)
No Mercy From Electric Eyes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Behead the King, In Unholy Water, From the Rafters, Reaper, Premature Evisceration, Praise the War Machine, Broken Hands of God, An Iron Age, Armageddon is the Answer, O Great Destroyer, Crawl Forth the Cowards, End Me
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Рожденные на стыке хардкора и панка с металлом, Death Ray Vision добились успеха, выпустив третий полноформатный альбом No Mercy From Electric Eyes, который вскоре станет классикой. Каждая пластинка становится немного более экспериментальной, заигрывая с разными стилями и ощущениями, и мы хотим продолжать развивать эту тему, - говорит гитарист и один из основателей Пит Кортезе. «Мой любимый элемент этой группы — это творческая свобода, отсутствие загнания в угол, и мне нравится думать, что в конце концов все по-прежнему звучит как мы». Это во многом справедливо и для «No Mercy From Electric Eyes», который сохраняет основное звучание DRV, одновременно продвигаясь в новых направлениях, создавая их самый захватывающий релиз на сегодняшний день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Death Ray Vision - No Mercy From Electric Eyes (coloured) (0039841604115) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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