John Coltrane - Lush Life (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218113113) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Lush Life
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647031
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0025218113113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Lush Life
Жанр
Jazz
Трек-лист
Like someone in love, I love you, Trane's slo blues, Lush life, I hear a rhapsody
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Coltrane - Lush Life (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218113113) виниловая пластинка
Lush Life — альбом джазового музыканта Джона Колтрейна, выпущенный в начале 1961 года на лейбле Prestige Records. Переиздание на виниле, серия Original Jazz Classics. Этот релиз 1963 года был составлен из двух отдельных сессий в студии Руди Ван Гелдера в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, в 1958 году и включает записи последних лет пребывания Колтрейна в Prestige. Продолжительностью чуть менее 40 минут, он включает в себя выступления таких сессионных музыкантов, как Ред Гарланд, Пол Чемберс, Джимми Кобб и другие. В него вошли интерпретации Колтрейном композиций Ипа Харбурга, Артура Шварца, Сэмми Кана и других.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0025218113113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Lush Life
Жанр
Jazz
Трек-лист
Like someone in love, I love you, Trane's slo blues, Lush life, I hear a rhapsody
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Lush Life — альбом джазового музыканта Джона Колтрейна, выпущенный в начале 1961 года на лейбле Prestige Records. Переиздание на виниле, серия Original Jazz Classics. Этот релиз 1963 года был составлен из двух отдельных сессий в студии Руди Ван Гелдера в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, в 1958 году и включает записи последних лет пребывания Колтрейна в Prestige. Продолжительностью чуть менее 40 минут, он включает в себя выступления таких сессионных музыкантов, как Ред Гарланд, Пол Чемберс, Джимми Кобб и другие. В него вошли интерпретации Колтрейном композиций Ипа Харбурга, Артура Шварца, Сэмми Кана и других.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Coltrane - Lush Life (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218113113) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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