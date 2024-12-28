Manfred Mann's Earth Band - Nightingales And Bombers (5060051333491) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Nightingales And Bombers
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
В наличии
Код товара: 647028
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060051333491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Nightingales And Bombers
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Spirits In The Night, Countdown, Time Is Right, Crossfade, Visionary Mountains, Nightingales And Bombers, Fat Nelly, As Above So Below (Recorded Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Manfred Mann's Earth Band - Nightingales And Bombers (5060051333491) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Spirits In The Night, Countdown, Time Is Right, Crossfade, Visionary Mountains, Nightingales And Bombers, Fat Nelly, As Above So Below (Recorded Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060051333491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Nightingales And Bombers
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Spirits In The Night, Countdown, Time Is Right, Crossfade, Visionary Mountains, Nightingales And Bombers, Fat Nelly, As Above So Below (Recorded Live)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Spirits In The Night, Countdown, Time Is Right, Crossfade, Visionary Mountains, Nightingales And Bombers, Fat Nelly, As Above So Below (Recorded Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Переиздание 2015г. классического альбома Мнфреда Манна 1975г. Оформлен как первоисточник . Хорошое звучание , масса тихая . Песня «Spirits in the Night» великолепна.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Как сказал один критик , музыкальная составляющая умопомрачительна .
Manfred Mann's Earth Band - Nightingales And Bombers (5060051333491) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Manfred Mann's Earth Band - Nightingales And Bombers (5060051333491) виниловая пластинка
Достоинства:
Переиздание 2015г. классического альбома Мнфреда Манна 1975г. Оформлен как первоисточник . Хорошое звучание , масса тихая . Песня «Spirits in the Night» великолепна.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Как сказал один критик , музыкальная составляющая умопомрачительна .