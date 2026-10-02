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Кабель GreenConnect PROF 10.0m HDMI 2.0 (GCR-HM313-10.0m) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель GreenConnect PROF 10.0m HDMI 2.0 (GCR-HM313-10.0m)

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Кабель GreenConnect PROF 10.0m HDMI 2.0 (GCR-HM313-10.0m)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646890
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х4
Вес, г.
700

Описание товара Кабель GreenConnect PROF 10.0m HDMI 2.0 (GCR-HM313-10.0m)

Кабель HDMI предназначен для подключения ПК и других источников воспроизведения на монитор, ТВ и экран. Изготовлен из высококачественных материалов.



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect PROF 10.0m HDMI 2.0 (GCR-HM313-10.0m)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
10
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель HDMI предназначен для подключения ПК и других источников воспроизведения на монитор, ТВ и экран. Изготовлен из высококачественных материалов.


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect PROF 10.0m HDMI 2.0 (GCR-HM313-10.0m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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