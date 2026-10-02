Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646866
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х6
Вес, кг.
1
Описание товара Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M)
Интерфейсный кабель DisplayPort - DisplayPort служит для телекоммуникационной передачи данных через интерфейс DisplayPort устройств к материнской плате через DP 20-pin Тип-А разъем, со специальными соединительными разъемами DP 20-pin Тип-А. Высокоскоростной цифровой кабель DisplayPort версии 1.4 применяется для соединения телекоммуникационных устройств и предназначен для приёма или передачи аудио и видео сигнала.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Интерфейсный кабель DisplayPort - DisplayPort служит для телекоммуникационной передачи данных через интерфейс DisplayPort устройств к материнской плате через DP 20-pin Тип-А разъем, со специальными соединительными разъемами DP 20-pin Тип-А. Высокоскоростной цифровой кабель DisplayPort версии 1.4 применяется для соединения телекоммуникационных устройств и предназначен для приёма или передачи аудио и видео сигнала.
Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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