Кабель Greenconnect 5.0m HDMI версия 2.0 (GCR-HM451-5.0m)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect 5.0m HDMI версия 2.0 (GCR-HM451-5.0m)
Современный цифровой кабель HDMI 2.0 предназначен для передачи высококачественного аудио и видео сигнала с компьютера, тв или игровой приставки и других источников воспроизведения на SmartTV, монитор или проектор. Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, обеспечивает максимальную пропускную способность до 18 Гбит/с. Передает цифровые видеоданные с идеальной цветопередачей в режимах 5К 30 Гц и 4K 60 Гц и может транслировать изображение с разрешением Full HD 240Гц, а также поддерживает 3D, позволяя наслаждаться яркой и красочной картинкой на большом экране. Благодаря поддержке технологии HDR вы получите лучшую детализацию и глубину цвета. В кабеле объединены многие из современных технологий, такие как защита от копирования HDCP, высокоскоростная передача цифровых потоков TMDS, реверсивный звуковой канал ARС помогая подключить самые современные аудиосистемы. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Кабель изготовлен из современных высокотехнологичных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки с многослойным экранированием внутри обеспечивают высокое качество сигнала без задержек и электромагнитных помех. Позолоченные коннекторы устойчивы к износу и не подвержены окислению. Общее внутреннее армирование делает шнур сверхпрочным. Внешняя оболочка из экологичного и прочного RoHS PVC пластика отлично защищает кабель от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и безопасность при использовании.
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