Кабель GreenConnect PROF 0.5m HDMI 2.0, BICOLOR ECO Soft (GCR-54504)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect PROF 0.5m HDMI 2.0, BICOLOR ECO Soft (GCR-54504)
Кабель HDMI 2.0 профессиональной серии - это отличное решение для подключения домашней цифровой техники. Предназначен для передачи высококачественного цифрового аудио- и видеосигнала с компьютера, тв приставки, игровой консоли или другого источника воспроизведения на телевизор, монитор или проектор. Аксессуар поддерживает стандарт HDMI 2.0, пропускную способность интерфейса до 18 Гбит/с, разрешение высокой четкости Ultra HD 4K при 60 Гц с соотношением сторон 21: 9 и цветовой субдискретизацией 4: 4: 4, позволяя наслаждаться яркой и красочной картинкой с 3D эффектами на большом экране. В кабеле объединены многие из современных технологий, такие как защита от копирования HDCP, высокоскоростная передача цифровых потоков TMDS, реверсивный звуковой канал ARС. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Обратно совместим с предыдущими версиями HDMI. Кабель выполнен из современных высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Сверхпрочная конструкция с тройным экранированием надежно защищает цифровой сигнал от помех. Позолоченные коннекторы устойчивые к износу значительно повышают эффективность передачи сигнала, а особую защиту разъемов обеспечивает надежный металлический корпус. Внешняя оболочка из RoHS PVC пластика и дополнительной оплетки из ECO Soft капрона делает кабель сверхпрочным и удобным в использовании.
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