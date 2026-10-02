Кабель GreenConnect 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-50959)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-50959)
Современный цифровой кабель HDMI 2.0 предназначен для передачи высококачественного аудио и видео сигнала с компьютера, тв или игровой приставки и других источников воспроизведения на SmartTV, монитор или проектор. Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, обеспечивает максимальную пропускную способность до 18 Гбит/с. Передает цифровые видеоданные с идеальной цветопередачей в режимах 5К 30 Гц и 4K 60 Гц и может транслировать изображение с разрешением Full HD 240Гц, а также поддерживает 3D, позволяя наслаждаться яркой и красочной картинкой на большом экране. Благодаря поддержке технологии HDR вы получите лучшую детализацию и глубину цвета. В кабеле объединены многие из современных технологий, такие как защита от копирования HDCP, высокоскоростная передача цифровых потоков TMDS, реверсивный звуковой канал ARС помогая подключить самые современные аудиосистемы. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Кабель изготовлен из современных высокотехнологичных материалов. Проводник с многослойным экранированием внутри обеспечивают высокое качество сигнала без задержек и электромагнитных помех. Позолоченные коннекторы устойчивые к износу значительно повышают эффективность передачи сигнала, а особую защиту разъемов обеспечивает надежный металлический корпус. Внешняя оболочка из экологичного и прочного RoHS PVC пластика отлично защищает кабель от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и безопасность при использовании.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитКабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2-1.8 HDMI (m)/HDMI (m) 1.8м. ...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитКабель Telecom DisplayPort M to HDMI M 1.8m TA494
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитКабель Telecom MINI-DP - DP 1.8м TA682-1.8M
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.1.4-5 HDMI (m)/HDMI (m) 5м. По...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитКабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2.1-1 HDMI (m)/HDMI (m) 1м. По...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитКабель аудио-видео FLAT HDMI (m)/HDMI (m) 3м. черный
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитКабель аудио-видео Ningbo HDMI-5M-MG HDMI (m)-HDMI (m) 5м феррит...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитКабель аудио-видео HDMI (m)/HDMI (m) 5м. Позолоченные контакты ч...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитКабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2-2 HDMI (m)/HDMI (m) 2м. Позо...
-
В наличииЦена 640 руб. 756 руб.160 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)-Mini HDMI (m) 1.8м ферриткольца...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Mini HDMI (m) 1.8м. фе...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)-HDMI (m) 1.8м контакты позолото...
Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-50959)