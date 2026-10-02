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Кабель GreenConnect 2.0m v1.4 HDMI-HDMI черный (GCR-54446) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель GreenConnect 2.0m v1.4 HDMI-HDMI черный (GCR-54446)

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Кабель GreenConnect 2.0m v1.4 HDMI-HDMI черный (GCR-54446)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646606
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель видео
Размеры в упаковке, см
15х15х1
Вес, г.
300

Описание товара Кабель GreenConnect 2.0m v1.4 HDMI-HDMI черный (GCR-54446)

Удлинитель HDMI предназначен для удобного подключения домашней цифровой техники с помощью нескольких кабелей, совместим со Smart TV, Apple TV, игровыми консолями PS, Xbox One, BluRay плеерами и др. Кабель HDMI M/F обеспечивает поддержку высокого разрешения до Ultra HD 4Kx2K 30Hz и имеет пропускную способность 10.2 Гбит/с. Удлинитель поддерживает многие из современных технологий, такие как защита от копирования HDCP, высокоскоростная передача цифровых потоков TMDS, реверсивный звуковой канал ARС. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 2.0m v1.4 HDMI-HDMI черный (GCR-54446)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель видео
Описание
Удлинитель HDMI предназначен для удобного подключения домашней цифровой техники с помощью нескольких кабелей, совместим со Smart TV, Apple TV, игровыми консолями PS, Xbox One, BluRay плеерами и др. Кабель HDMI M/F обеспечивает поддержку высокого разрешения до Ultra HD 4Kx2K 30Hz и имеет пропускную способность 10.2 Гбит/с. Удлинитель поддерживает многие из современных технологий, такие как защита от копирования HDCP, высокоскоростная передача цифровых потоков TMDS, реверсивный звуковой канал ARС. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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