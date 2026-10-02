Кабель GreenConnect 2.0m v1.4 HDMI-HDMI черный (GCR-54446)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 2.0m v1.4 HDMI-HDMI черный (GCR-54446)
Удлинитель HDMI предназначен для удобного подключения домашней цифровой техники с помощью нескольких кабелей, совместим со Smart TV, Apple TV, игровыми консолями PS, Xbox One, BluRay плеерами и др. Кабель HDMI M/F обеспечивает поддержку высокого разрешения до Ultra HD 4Kx2K 30Hz и имеет пропускную способность 10.2 Гбит/с. Удлинитель поддерживает многие из современных технологий, такие как защита от копирования HDCP, высокоскоростная передача цифровых потоков TMDS, реверсивный звуковой канал ARС. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук.
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