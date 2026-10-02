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Кабель 4PH 1.5m HDMI 2.0, BICOLOR черно-зеленый нейлон (4PH-R90015) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель 4PH 1.5m HDMI 2.0, BICOLOR черно-зеленый нейлон (4PH-R90015)

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Кабель 4PH 1.5m HDMI 2.0, BICOLOR черно-зеленый нейлон (4PH-R90015)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646591
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Характеристики

Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.5
Позолоченные разъемы
нет
Цвет
черный, зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
110

Описание товара Кабель 4PH 1.5m HDMI 2.0, BICOLOR черно-зеленый нейлон (4PH-R90015)

Кабель HDMI 2.0 предназначен для подключения ПК, AppleTV, Smart TV или игровых приставок PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, DVD, Blu-ray плееров и других источников воспроизведения к монитору, телевизору или проектору.

Отзывы о товаре Кабель 4PH 1.5m HDMI 2.0, BICOLOR черно-зеленый нейлон (4PH-R90015)




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Характеристики
Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.5
Позолоченные разъемы
нет
Цвет
черный, зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель HDMI 2.0 предназначен для подключения ПК, AppleTV, Smart TV или игровых приставок PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, DVD, Blu-ray плееров и других источников воспроизведения к монитору, телевизору или проектору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 4PH 1.5m HDMI 2.0, BICOLOR черно-зеленый нейлон (4PH-R90015) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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