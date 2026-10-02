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Кабель 4PH 1.5m HDMI 1.4, 30/30 AWG (GCR-HM410-1.5m) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель 4PH 1.5m HDMI 1.4, 30/30 AWG (GCR-HM410-1.5m)

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Кабель 4PH 1.5m HDMI 1.4, 30/30 AWG (GCR-HM410-1.5m) - фото 1
Кабель 4PH 1.5m HDMI 1.4, 30/30 AWG (GCR-HM410-1.5m) - фото 2
Кабель 4PH 1.5m HDMI 1.4, 30/30 AWG (GCR-HM410-1.5m) - фото 3
Кабель 4PH 1.5m HDMI 1.4, 30/30 AWG (GCR-HM410-1.5m) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.5
  • Кабель 4PH 1.5m HDMI 1.4, 30/30 AWG (GCR-HM410-1.5m) - фото 1
  • Кабель 4PH 1.5m HDMI 1.4, 30/30 AWG (GCR-HM410-1.5m) - фото 2
  • Кабель 4PH 1.5m HDMI 1.4, 30/30 AWG (GCR-HM410-1.5m) - фото 3
  • Кабель 4PH 1.5m HDMI 1.4, 30/30 AWG (GCR-HM410-1.5m) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646579
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Характеристики

Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х1
Вес, г.
130

Описание товара Кабель 4PH 1.5m HDMI 1.4, 30/30 AWG (GCR-HM410-1.5m)

Надежный соединительный шнур длиной 1,5 метра, поддерживающий стандарт HDMI 1.4. Он обеспечивает передачу данных со скоростью до 10.2 Гбит/с, включая поддержку 3D-изображений, видео в формате 4K ? 2K, Full HD и технологии Ethernet.

Отзывы о товаре Кабель 4PH 1.5m HDMI 1.4, 30/30 AWG (GCR-HM410-1.5m)




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Характеристики
Бренд
4PH
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный соединительный шнур длиной 1,5 метра, поддерживающий стандарт HDMI 1.4. Он обеспечивает передачу данных со скоростью до 10.2 Гбит/с, включая поддержку 3D-изображений, видео в формате 4K ? 2K, Full HD и технологии Ethernet.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 4PH 1.5m HDMI 1.4, 30/30 AWG (GCR-HM410-1.5m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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