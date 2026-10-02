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Кабель Greenconnect SLIM 0.5m HDMI 2.0 (GCR-51212) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Greenconnect SLIM 0.5m HDMI 2.0 (GCR-51212)

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Кабель Greenconnect SLIM 0.5m HDMI 2.0 (GCR-51212)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646555
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
0.5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х1
Вес, г.
29

Описание товара Кабель Greenconnect SLIM 0.5m HDMI 2.0 (GCR-51212)

Ультратонкий кабель HDMI 2.0 предназначен для подключения домашней цифровой техники: приставок Apple TV, Smart TV, игровых консолей PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, DVD и Blu-ray плееров и т.д. Кабель полностью соответствует спецификации HDMI 2.0, включая поддержку видеорежимов высокого разрешения Ultra HD 4K, HD 2K, Full HD. Стандарт HDMI 2.0 значительно увеличивает пропускную способность до 18 Гбит/с, а также обеспечивает обратную совместимость с предыдущими стандартами HDMI 1.4, 1.3 и 1.2. Видеокабель поддерживает такие современные функции, как Ethernet, 3D визуальные эффекты, HDCP 2.2, 48-битный Deep Color, 32 аудиоканала, Dolby 7.1 и широкоугольный формат 21: 9. HDMI ARC гарантирует объемный 3D-звук: насладитесь трехмерным объемным звучанием, которое создает реалистичный мир с эффектом присутствия прямо в вашей гостиной. HDMI SLIM идеально подходит для подключения телевизора высокой четкости или современной игровой приставки. Благодаря технологии динамического HDR вы получите более широкую цветовую гамму, более яркое изображение и более тонкий контраст изображения. При подключении игровых консолей PS4 Pro, PS4, PS3 кабель обеспечивает плавный игровой процесс, отсутствие разрывов экрана или заикания изображения. Шнур поддерживает технологию HDMI Ethernet channel: подключенные через HDMI устройства могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Для производства кабеля используются только качественные и высокотехнологичные материалы. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает данные без задержек, а благодаря наличию двойного экранирования цифровой сигнал защищен от помех и искажений. Изоляция кабеля изготовлена из экологически чистого PVC пластика, защищающего проводник от механических повреждений. Позолоченные разъемы устойчивы к коррозии и могут гарантировать максимально стабильную передачу сигнала. Изящный и эргономичный кабель не занимает много места и подойдет к любому интерьеру.

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect SLIM 0.5m HDMI 2.0 (GCR-51212)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
0.5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Ультратонкий кабель HDMI 2.0 предназначен для подключения домашней цифровой техники: приставок Apple TV, Smart TV, игровых консолей PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, DVD и Blu-ray плееров и т.д. Кабель полностью соответствует спецификации HDMI 2.0, включая поддержку видеорежимов высокого разрешения Ultra HD 4K, HD 2K, Full HD. Стандарт HDMI 2.0 значительно увеличивает пропускную способность до 18 Гбит/с, а также обеспечивает обратную совместимость с предыдущими стандартами HDMI 1.4, 1.3 и 1.2. Видеокабель поддерживает такие современные функции, как Ethernet, 3D визуальные эффекты, HDCP 2.2, 48-битный Deep Color, 32 аудиоканала, Dolby 7.1 и широкоугольный формат 21: 9. HDMI ARC гарантирует объемный 3D-звук: насладитесь трехмерным объемным звучанием, которое создает реалистичный мир с эффектом присутствия прямо в вашей гостиной. HDMI SLIM идеально подходит для подключения телевизора высокой четкости или современной игровой приставки. Благодаря технологии динамического HDR вы получите более широкую цветовую гамму, более яркое изображение и более тонкий контраст изображения. При подключении игровых консолей PS4 Pro, PS4, PS3 кабель обеспечивает плавный игровой процесс, отсутствие разрывов экрана или заикания изображения. Шнур поддерживает технологию HDMI Ethernet channel: подключенные через HDMI устройства могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Для производства кабеля используются только качественные и высокотехнологичные материалы. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает данные без задержек, а благодаря наличию двойного экранирования цифровой сигнал защищен от помех и искажений. Изоляция кабеля изготовлена из экологически чистого PVC пластика, защищающего проводник от механических повреждений. Позолоченные разъемы устойчивы к коррозии и могут гарантировать максимально стабильную передачу сигнала. Изящный и эргономичный кабель не занимает много места и подойдет к любому интерьеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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