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Дрель-миксер Hammer UDD1050A

Артикул: 64650
Дрель-миксер Hammer Flex UDD1050A 1050Вт 16мм 0-550об/мин метал.редуктор
5 999 руб. 

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5 550 руб. 

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Артикул: 64650
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 60 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHammer
Тип товараДрель-миксер
Количество скоростей работы1
Мощность, Вт1050
Тип патронаключевой
Длина, см31
Ширина, см28
Высота, см14
Вес, кг4
Устройство: дрель-миксер, тип: переносной, потребляемая мощность (Вт): 1050, кол-во оборотов (об/мин): 550, кол-во скоростей: 1, тип патрона: ключевой, диаметр патрона (мм): 16, регулировка частоты вращения, блокировка кнопки включения, реверс, уровень шума (дБ): 90


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Самовывоз невозможен
Дрель-миксер Hammer UDD1050A - стоимость товара 5999 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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