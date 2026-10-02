Картридж лазерный Cactus CS-C056BK 056BK черный (10000стр.) для Canon i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646125
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.11
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C056BK 056BK черный (10000стр.) для Canon i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x
Картридж лазерный Cactus CS-C056BK – высококачественный расходный материал, который в полной мере соответствует требованиям широкого модельного ряда лазерных принтеров Canon i-SENSYS. Увеличенный ресурс службы в пределах 10000 страниц делает этот картридж надежным решением для печати в офисных или домашних условиях. В данном картридже применяются красящие частицы черного цвета, которые позволяют формировать детализированные отпечатки с насыщенным переходом оттенков. Картридж Cactus CS-C056BK гарантирует бесперебойную работу оборудования.
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
10000
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный Cactus CS-C056BK – высококачественный расходный материал, который в полной мере соответствует требованиям широкого модельного ряда лазерных принтеров Canon i-SENSYS. Увеличенный ресурс службы в пределах 10000 страниц делает этот картридж надежным решением для печати в офисных или домашних условиях. В данном картридже применяются красящие частицы черного цвета, которые позволяют формировать детализированные отпечатки с насыщенным переходом оттенков. Картридж Cactus CS-C056BK гарантирует бесперебойную работу оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Картридж лазерный Cactus CS-C056BK 056BK черный (10000стр.) для Canon i-SENSYS LBP325x/MF542x/MF543x - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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