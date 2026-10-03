Top.Mail.Ru
Картридж лазерный Canon 069HM 5096C002/004 пурпурный (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж лазерный Canon 069HM 5096C002/004 пурпурный (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж лазерный Canon 069HM 5096C002/004 пурпурный (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
5500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 210 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645935
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж лазерный Canon 069HM 5096C002/004 пурпурный (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
16 210 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
5500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
350

Описание товара Картридж лазерный Canon 069HM 5096C002/004 пурпурный (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw

Тонер-картридж лазерный Canon 069HM, пурпурный / 5096C002 (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Canon 069HM 5096C002/004 пурпурный (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
5500
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж лазерный Canon 069HM, пурпурный / 5096C002 (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Canon 069HM 5096C002/004 пурпурный (5500стр.) для Canon MF752Cdw/754Cdw, LBP673Cdw - по цене 16210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...