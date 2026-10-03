Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800
Водорастворимые Чернила Epson C13T673698 станут ценным приобретением для любого владельца принтера или МФУ, использующего технологию струйной печати. С помощью этих чернил Вы сможете существенно снизить себестоимость отпечатков и при этом сохранить их высокое качество и долговечность. Фотографии, распечатанные с помощью чернил Epson, будут выглядеть так, будто их Вам сделали в фотоателье. Стоит отметить, что Чернила Epson C13T673698 обеспечивают не только отличную цветопередачу, они ещё и полностью совместимы с печатающей головкой принтера или МФУ. Таким образом вы можете не беспокоиться, что, используя совместимые чернила вы снизите работоспособность вашего печатающего устройства. Для удобства заправки чернила разлиты в флаконы ёмкостью 70 мл. Цвет чернил - Light Magenta. Спешите купить Водорастворимые Чернила Epson C13T673698 и сделайте печать фотоснимков и документов более выгодной и эффективной.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитЧернила Epson 673 C13T673198 (аналог C13T67314A) черный 70мл для...
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитЧернила Epson 673 C13T673298 (аналог C13T67324A) голубой 70мл дл...
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитЧернила Epson 673 C13T673398 (аналог C13T67334A) пурпурный 70мл ...
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитБлок фотобарабана Cactus CS-DK1110 ч/б:100000стр. для Mita Ecosy...
-
В наличииЦена 5 180 руб.1295 руб. в СплитБлок барабана Pantum DL-420P для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P...
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитБлок фотобарабана Kyocera DK-590 302KV93018/302KV93017 для FS C2...
-
В наличииЦена 9 690 руб. 13 490 руб.2423 руб. в СплитМодуль интерфейсный Kyocera FAX System 12
-
В наличииЦена 9 850 руб.2463 руб. в СплитБлок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34C C-EXV 34 Cyan голубой цв:36...
-
В наличииЦена 9 850 руб. 14 640 руб.2463 руб. в СплитБлок фотобарабана Cactus CS-DUEXV34M C-EXV 34 Magenta пурпурный ...
-
В наличииЦена 42 830 руб.10708 руб. в СплитБлок фотобарабана Kyocera DK-7300 302P793065/302P793060 ч/б:5000...
Отзывы о товаре Чернила Epson 673 C13T673698 (аналог C13T67364A) светло-пурпурный 70мл для Epson L800/L810/L850/L1800