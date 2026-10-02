Картридж струйный G&G GG-C13T945440 Т9454 желтый (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645720
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
199
Описание товара Картридж струйный G&G GG-C13T945440 Т9454 желтый (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW
Струйный картридж G&G GG-C13T945240 Предназначен для использования в принтерах Epson WorkForce Pro WF C5210dw, C5290dw, C5710dwf, C5790dwf.Цвет – желтый Объем – 66 мл.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Струйный картридж G&G GG-C13T945240 Предназначен для использования в принтерах Epson WorkForce Pro WF C5210dw, C5290dw, C5710dwf, C5790dwf.Цвет – желтый Объем – 66 мл.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Картридж струйный G&G GG-C13T945440 Т9454 желтый (66мл) для Epson WorkForce Pro WF-C5290DW/C5790DW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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