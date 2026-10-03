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Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный

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Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный - фото 1
Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный - фото 2
Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный
  • Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный - фото 1
  • Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный - фото 2
  • Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный
330 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный
Совместимость
Itel Vision 5 Plus
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.

Отзывы о товаре Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный
Совместимость
Itel Vision 5 Plus
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное Red Line для Itel Vision 5 Plus Full Screen tempered glass FULL GLUE черный – стоимость товара 330 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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