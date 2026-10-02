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Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC)

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Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 1
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 2
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 3
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 4
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 5
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 6
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 7
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 8
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 9
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce RTX 4070 Ti
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6X
Частота графического процессора
2640
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
242
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 1
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 2
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 3
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 4
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 5
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 6
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 7
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 8
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 9
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645420
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6X
Частота графического процессора
2640
Частота видеопамяти
21000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
242
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, г.
173

Описание товара Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC)

Видеокарта MSI на базе графического процессора GeForce RTX 4070 Ti способна справиться с самыми требовательными задачами. Благодаря объёму видеопамяти 12 Гб и скоростной памяти GDDR6X частотой 21000 МГц вы получите быструю и плавную работу в любых современных играх и графических приложениях. Поддержка четырёх мониторов одновременно и максимальное разрешение 7680x4320 открывают простор для многозадачности и работы с контентом в сверхвысоком качестве. Активное охлаждение эффективно отводит тепло даже при высоких нагрузках, обеспечивая стабильность. Интерфейс PCI-E 4.0 раскрывает весь потенциал видеокарты в современных ПК, а частота графического процессора в 2640 МГц и 192-битная шина памяти гарантируют высокую производительность и мгновенный отклик.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 2X 12G OC)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6X
Частота графического процессора
2640
Частота видеопамяти
21000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
242
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI на базе графического процессора GeForce RTX 4070 Ti способна справиться с самыми требовательными задачами. Благодаря объёму видеопамяти 12 Гб и скоростной памяти GDDR6X частотой 21000 МГц вы получите быструю и плавную работу в любых современных играх и графических приложениях. Поддержка четырёх мониторов одновременно и максимальное разрешение 7680x4320 открывают простор для многозадачности и работы с контентом в сверхвысоком качестве. Активное охлаждение эффективно отводит тепло даже при высоких нагрузках, обеспечивая стабильность. Интерфейс PCI-E 4.0 раскрывает весь потенциал видеокарты в современных ПК, а частота графического процессора в 2640 МГц и 192-битная шина памяти гарантируют высокую производительность и мгновенный отклик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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