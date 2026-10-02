Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dw (1102RW3NL0) A4 Duplex Net WiFi черный
Kyocera ECOSYS P2235dw — компактный, надежный и экономичный монохромный принтер для малого бизнеса Kyocera ECOSYS P2235dw — монохромный сетевой принтер со стильным дизайном корпуса и уникальными техническими характеристиками подходит для компаний с умеренным объемом печати. За компактным объемом Kyocera ECOSYS P2235dw скрывается: скорость печати до 35 страниц в минуту, функционал двусторонней печати в стандартной комплектации и объем подачи бумаги до 850 листов.Как и все устройства KYOCERA, ECOSYS P2235dw создан из долговечных компонентов, отличается образцовой надежностью и минимальной общей стоимостью владения. Качество печати с разрешением 1200 точек на дюйм позволяет получить четкие и яркие изображения, недосягаемые для аналогов на рынке.Wi-Fi и Wi-Fi Direct в стандартной комплектации повышают гибкость и производительность устройства, а уникальный KX-драйвер в сочетании с удобной и простой панелью управления обеспечат недорогую офисную печать необходимого объема в кратчайшие сроки. Особенности Kyocera ECOSYS P2235dw: До 35 страниц формата А4 в минуту Двусторонняя печать в стандартной комплектации Высокое качество печати с разрешением до 1200 точек на дюйм USB и сетевая совместимость в стандартной комплектации Компактный дизайн, мощность и надежность Долговечные компоненты для непревзойденной надежности Исключительно низкие затраты на печать
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