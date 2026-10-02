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Характеристики
Тип товара
Радиоприемники
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645364
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Описание товара Радиоприемник настольный Hyundai H-SRS105 коричневый USB SD/microSD
Радиоприемник HYUNDAI H-SRS105 позволяет взять с собой в дорогу музыку и любимые радиопередачи. Питание радио можно организовать тремя способами: при помощи длинного сетевого кабеля, идущего в комплекте, посредством четырёх батареек типа D или встроенного аккумулятора. Если использовать последний метод, время автономной работы прибора достигает 7 часов. Это происходит благодаря высокой ёмкости внутреннего элемента питания – 1200 мАч. Помимо прямого назначения, данная модель подходит и для прослушивания музыки с внешнего источника. Для этого в неё установлен модуль Bluetooth, он позволяет соединяться с HYUNDAI H-SRS105 без провода.
Радиоприемник HYUNDAI H-SRS105 позволяет взять с собой в дорогу музыку и любимые радиопередачи. Питание радио можно организовать тремя способами: при помощи длинного сетевого кабеля, идущего в комплекте, посредством четырёх батареек типа D или встроенного аккумулятора. Если использовать последний метод, время автономной работы прибора достигает 7 часов. Это происходит благодаря высокой ёмкости внутреннего элемента питания – 1200 мАч. Помимо прямого назначения, данная модель подходит и для прослушивания музыки с внешнего источника. Для этого в неё установлен модуль Bluetooth, он позволяет соединяться с HYUNDAI H-SRS105 без провода.
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