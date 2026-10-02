Минисистема Hyundai H-MC1295 черный 35Вт FM USB BT micro SD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645325
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
64х45х32
Вес, кг.
7
Описание товара Минисистема Hyundai H-MC1295 черный 35Вт FM USB BT micro SD
Музыкальный центр Hyundai H-MC1295, 35Вт, с караоке, с микрофоном, Bluetooth, FM, USB, micro SD, черный, поддерживаемые аудио форматы - MP3.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Музыкальный центр Hyundai H-MC1295, 35Вт, с караоке, с микрофоном, Bluetooth, FM, USB, micro SD, черный, поддерживаемые аудио форматы - MP3.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Минисистема Hyundai H-MC1295 черный 35Вт FM USB BT micro SD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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