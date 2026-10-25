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Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 10
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
micro-ATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 10
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645076
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
USB 2.0x2, USB 3.2 Gen1 Type Ax4
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
2133-4866 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0)

Материнская плата ASUS TUF GAMING A520M-PLUS WIFI разработана с учетом требований геймеров и энтузиастов вычислительного разгона. Мощные технические характеристики предоставляют широкие возможности для подключения производительных комплектующих различных производителей. Одной из особенностей данной модели является модуль беспроводной коммуникации Wi-Fi. Также имеются звуковой контроллер, сетевой адаптер с пропускной способностью 1 Гбит/с, порты и разъемы. Плата выделяется оформлением в черно-желтой расцветке и интегрированной светодиодной подсветкой с возможностью синхронизации. Надежные элементы с тестированием в рамках серии TUF гарантируют стабильность и надежность ASUS TUF GAMING A520M-PLUS.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
USB 2.0x2, USB 3.2 Gen1 Type Ax4
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
2133-4866 МГц
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS TUF GAMING A520M-PLUS WIFI разработана с учетом требований геймеров и энтузиастов вычислительного разгона. Мощные технические характеристики предоставляют широкие возможности для подключения производительных комплектующих различных производителей. Одной из особенностей данной модели является модуль беспроводной коммуникации Wi-Fi. Также имеются звуковой контроллер, сетевой адаптер с пропускной способностью 1 Гбит/с, порты и разъемы. Плата выделяется оформлением в черно-желтой расцветке и интегрированной светодиодной подсветкой с возможностью синхронизации. Надежные элементы с тестированием в рамках серии TUF гарантируют стабильность и надежность ASUS TUF GAMING A520M-PLUS.


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI (90MB17F0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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