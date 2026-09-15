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Уцененный товар Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259 отличное состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 645016
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Уцененный товар Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259 отличное состояние;, 645016

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Уценка
Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259 отличное состояние; - фото 1
Уценка
Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259 отличное состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная
Причина уценки
дефект коробки, повреждение разметки; &nbsp;
  • Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259 отличное состояние; - фото 1
  • Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259 отличное состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
50 руб.  300 руб. 
Начислим 1 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645016
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259 отличное состояние;
50 руб. -83%
300 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Пленка защитная
Причина уценки
дефект коробки, повреждение разметки; &nbsp;
Диагональ экрана, дюйм
8
Дополнительно
для планшетов
Модель
УТ000006259
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
23

Описание товара Уцененный товар Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259 отличное состояние;

Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: пленка, установочный комплект, коробка;
Причина уценки: дефект коробки, повреждение разметки;
 

Отзывы о товаре Уцененный товар Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259 отличное состояние;




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Пленка защитная
Причина уценки
дефект коробки, повреждение разметки; &nbsp;
Диагональ экрана, дюйм
8
Дополнительно
для планшетов
Модель
УТ000006259
Страна производитель
Китай
Описание
Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: пленка, установочный комплект, коробка;
Причина уценки: дефект коробки, повреждение разметки;
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Пленка защитная Red Line 8 дюймов УТ000006259 отличное состояние; - данный товар вы можете купить по цене 50 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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