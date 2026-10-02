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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60° купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60°

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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60° - фото 1
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60° - фото 2
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60° - фото 3
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60° - фото 4
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60° - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
Тип антенны
направленная
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
21
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60° - фото 1
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60° - фото 2
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60° - фото 3
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60° - фото 4
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60° - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644516
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Антенна
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
направленная
Установка
внешняя
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
21
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х13
Вес, кг.
6.5

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60°

Принадлежит антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5AC21-60 к секторному типу. Она отправляет сигнал на 60 градусов. Подобное оборудование часто применяется при создании сетей Wi-Fi. Оно обеспечивает большую зону покрытия и стабильное соединение. Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5AC21-60 работает на частоте 5 ГГц. Преимуществом использования этого диапазона частот становится меньшее количество шумов на нем. Дополнительно обеспечивается высокая пропускная способность сети. Антенна работает на операционной системе AirOS. С применением специализированного программного обеспечения выполняется ее быстрая настройка. Можно оперативно выставить все основные параметры, подогнать оборудование под особенности дальнейшего использования. У антенны наружное размещение. Она устанавливается на столбе, с ней поставляется монтажный набор для надежного крепления оборудования. Устройство подготовлено к условиям эксплуатации, оно выдерживает низкие и высокие температуры, атмосферные осадки.

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC21-60 5ГГц секторная 21dBi N-type 60°




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Антенна
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
направленная
Установка
внешняя
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
21
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
Описание
Принадлежит антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5AC21-60 к секторному типу. Она отправляет сигнал на 60 градусов. Подобное оборудование часто применяется при создании сетей Wi-Fi. Оно обеспечивает большую зону покрытия и стабильное соединение. Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-5AC21-60 работает на частоте 5 ГГц. Преимуществом использования этого диапазона частот становится меньшее количество шумов на нем. Дополнительно обеспечивается высокая пропускная способность сети. Антенна работает на операционной системе AirOS. С применением специализированного программного обеспечения выполняется ее быстрая настройка. Можно оперативно выставить все основные параметры, подогнать оборудование под особенности дальнейшего использования. У антенны наружное размещение. Она устанавливается на столбе, с ней поставляется монтажный набор для надежного крепления оборудования. Устройство подготовлено к условиям эксплуатации, оно выдерживает низкие и высокие температуры, атмосферные осадки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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