Материнская плата Supermicro X12DPG-QT6 2xLGA4189 C621A DDR4x16 2x10GbE Proprietary
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643976
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
FC-LGA4189
Интегрированное видео
есть
Количество слотов M.2
2
Количество слотов памяти
16
Максимальный объем памяти
4096
Модель интегрированного видео
Aspeed AST2600
Наличие интерфейсов
Com порт (RS232, Serial, DB9) внешний, Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр, D-Sub, PCI-Ex16, PCI-Ex8, RAID-массивов M.2, RJ45, SATA 6 гб/с, USB 2.0 внутр, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 внутр
Разъемы SATA, шт
10
Слотов PCI
6
Слотов PCI-E x16
6
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
нестандартный
Чипсет
Intel C621A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х9
Вес, кг.
1.6
Описание товара Материнская плата Supermicro X12DPG-QT6 2xLGA4189 C621A DDR4x16 2x10GbE Proprietary
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Socket
FC-LGA4189
Интегрированное видео
есть
Количество слотов M.2
2
Количество слотов памяти
16
Максимальный объем памяти
4096
Модель интегрированного видео
Aspeed AST2600
Наличие интерфейсов
Com порт (RS232, Serial, DB9) внешний, Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр, D-Sub, PCI-Ex16, PCI-Ex8, RAID-массивов M.2, RJ45, SATA 6 гб/с, USB 2.0 внутр, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 внутр
Разъемы SATA, шт
10
Слотов PCI
6
Слотов PCI-E x16
6
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Тип памяти
DDR4
Форм-фактор
нестандартный
Чипсет
Intel C621A
Страна производитель
Китай
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Материнская плата Supermicro X12DPG-QT6 2xLGA4189 C621A DDR4x16 2x10GbE Proprietary - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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