Материнская плата Supermicro X12SPI-TF 1xLGA4189 C621A DDR4x8 2x10GbE ATX
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%95 040 руб. 118 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643964
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
59х39х33
Вес, кг.
1.4
Описание товара Материнская плата Supermicro X12SPI-TF 1xLGA4189 C621A DDR4x8 2x10GbE ATX
Разъем для процессора: LGA4189 Разъемов для установки процессора 1, шт Серия продукции X12 Максимальная TDP центрального процессора 270, Вт Позиционирование использования: Server/Workstation Производитель чипсета: Intel Чипсет: Intel C621A Частота системной шины 100, МГц Тип оперативной памяти DDR4 Количество слотов памяти 8, шт Максимальная частота памяти OC (overclocked) 3200, МГц Минимальная частота памяти 2133, МГц Максимальный объем ECC памяти 2048, ГБ
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Разъем для процессора: LGA4189 Разъемов для установки процессора 1, шт Серия продукции X12 Максимальная TDP центрального процессора 270, Вт Позиционирование использования: Server/Workstation Производитель чипсета: Intel Чипсет: Intel C621A Частота системной шины 100, МГц Тип оперативной памяти DDR4 Количество слотов памяти 8, шт Максимальная частота памяти OC (overclocked) 3200, МГц Минимальная частота памяти 2133, МГц Максимальный объем ECC памяти 2048, ГБ
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Материнская плата Supermicro X12SPI-TF 1xLGA4189 C621A DDR4x8 2x10GbE ATX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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