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Материнская плата Supermicro X12SCZ-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE Micro-ATX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Supermicro X12SCZ-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE Micro-ATX

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Материнская плата Supermicro X12SCZ-F-B (MBD-X12SCZ-F-B) - фото 1
Материнская плата Supermicro X12SCZ-F-B (MBD-X12SCZ-F-B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Supermicro X12SCZ-F-B (MBD-X12SCZ-F-B) - фото 1
  • Материнская плата Supermicro X12SCZ-F-B (MBD-X12SCZ-F-B) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
46 560 руб.  79 950 руб. 
Начислим 745 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643910
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Supermicro X12SCZ-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE Micro-ATX
46 560 руб. -42%
79 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
59х36х35
Вес, г.
400

Описание товара Материнская плата Supermicro X12SCZ-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE Micro-ATX

Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.

Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro X12SCZ-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE Micro-ATX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Материнская плата
Описание
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Supermicro X12SCZ-F LGA1200 W580 DDR4x4 1x2.5GbE/1x1GbE Micro-ATX - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 46560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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