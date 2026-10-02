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Материнская плата Supermicro X10SLM-F LGA1150 C224 DDR3x4 2x1GbE Micro-ATX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Supermicro X10SLM-F LGA1150 C224 DDR3x4 2x1GbE Micro-ATX

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Материнская плата Supermicro X10SLM-F LGA1150 C224 DDR3x4 2x1GbE Micro-ATX - фото 1
Материнская плата Supermicro X10SLM-F LGA1150 C224 DDR3x4 2x1GbE Micro-ATX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Материнская плата Supermicro X10SLM-F LGA1150 C224 DDR3x4 2x1GbE Micro-ATX - фото 1
  • Материнская плата Supermicro X10SLM-F LGA1150 C224 DDR3x4 2x1GbE Micro-ATX - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643846
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Socket
1150
Интегрированное видео
есть
Количество процессоров
1
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
32
Наличие интерфейсов
10 USB, из них 4 USB 3.0 (1 на задней панели), 2xCOM, D-Sub, 2xEthernet
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Разъемы SATA, шт
6
Слотов PCI-E x16
1
Тип памяти
DDR-3
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel C224
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х9
Вес, г.
231

Описание товара Материнская плата Supermicro X10SLM-F LGA1150 C224 DDR3x4 2x1GbE Micro-ATX

Серверная материнская плата Supermicro - X10SLM-F, mATX, Intel C224, 1xLGA 1150, 4xDDR3 до 32ГБ, 2x1GbE, COM, VGA, 6xSATA, 6xUSB2.0, 4xUSB3.0, Bulk, MBD-X10SLM-F-B

Отзывы о товаре Материнская плата Supermicro X10SLM-F LGA1150 C224 DDR3x4 2x1GbE Micro-ATX




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Socket
1150
Интегрированное видео
есть
Количество процессоров
1
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
32
Наличие интерфейсов
10 USB, из них 4 USB 3.0 (1 на задней панели), 2xCOM, D-Sub, 2xEthernet
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Разъемы SATA, шт
6
Слотов PCI-E x16
1
Тип памяти
DDR-3
Развернуть
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel C224
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная материнская плата Supermicro - X10SLM-F, mATX, Intel C224, 1xLGA 1150, 4xDDR3 до 32ГБ, 2x1GbE, COM, VGA, 6xSATA, 6xUSB2.0, 4xUSB3.0, Bulk, MBD-X10SLM-F-B
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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