Описание товара Материнская плата Asrock B650M PG LIGHTNING, Socket AM5, 4xDDR5-5200

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock B650M PG LIGHTNING - это превосходная основа для современной игровой или рабочей системы среднего ценового сегмента на платформе AMD. Она идеально подходит для пользователей, планирующих сборку с процессорами AMD Ryzen 5 или Ryzen 7 серии 7000, обеспечивая им стабильную работу и хороший потенциал для будущего апгрейда. Эта плата станет отличным выбором для геймеров, которые хотят получить высокую производительность в паре с видеокартами уровня NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti или RTX 4070, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом, благодаря поддержке быстрых накопителей.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что открывает доступ ко всем современным технологиям, включая память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0. Этот чипсет представляет собой золотую середину, предлагая возможности для разгона оперативной памяти (EXPO) и тонкой настройки процессора (PBO), но без избыточной функциональности старших моделей. Форм-фактор Micro-ATX делает ASRock B650M PG LIGHTNING универсальным решением, которое легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, не жертвуя при этом ключевыми возможностями расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме и достичь высоких частот с помощью профилей AMD EXPO. Для максимальной производительности процессоров Ryzen 7000 рекомендуется использовать комплекты памяти с частотой около 6000 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а главной особенностью является наличие высокоскоростного слота M.2 Blazing, работающего по протоколу PCIe 5.0 x4. Это обеспечивает задел на будущее для установки сверхбыстрых NVMe-накопителей, дополненный двумя слотами Hyper M.2 с поддержкой PCIe 4.0.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 7+2+1 фазы и оснащена качественными компонентами Dr.MOS, что гарантирует стабильную подачу энергии даже для производительных восьмиядерных процессоров Ryzen 7. Массивные алюминиевые радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных нагрузках в играх или рабочих задачах. Наличие 8-контактного и дополнительного 4-контактного разъёмов питания CPU свидетельствует о готовности платы к работе с мощными чипами, хотя для экстремального разгона флагманских Ryzen 9 стоит рассмотреть модели с более усиленной подсистемой питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов, включающий быстрые USB 3.2 Gen 2 (Type-A и Type-C), а также достаточное количество портов USB 2.0 для периферии. Важным преимуществом является наличие сетевого контроллера Dragon RTL8125BG, обеспечивающего скорость подключения до 2.5 Гбит/с, что идеально подходит для онлайн-игр без задержек и быстрой передачи больших файлов по локальной сети. За звук отвечает проверенный временем аудиокодек Realtek ALC897, а для любителей кастомизации на плате предусмотрены разъёмы для подключения адресуемой (ARGB) и обычной (RGB) подсветки с управлением через утилиту ASRock Polychrome Sync.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы убедитесь, что вы приобретаете совместимые компоненты: процессор для сокета AM5 (серия AMD Ryzen 7000 и новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Благодаря форм-фактору Micro-ATX плата совместима с большинством современных корпусов, но для комфортной установки стоит проверить габариты. Для активации поддержки некоторых новейших процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря наличию кнопки BIOS Flashback, позволяющей прошить новую версию даже без установленного процессора. Обеспечьте хорошую вентиляцию внутри корпуса для эффективного охлаждения зоны VRM при использовании мощных CPU.