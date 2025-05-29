Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B)
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой мощные и элегантные устройства для эффективной сухой уборки. Оснащенные цельной всасывающей трубой и пылесборником контейнерного типа, эти пылесосы обеспечивают надежное и удобное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Благодаря потребляемой мощности в 425 Вт и мощному регулятору на ручке, вы сможете легко настроить устройство под свои нужды. Модель Dreame работает на современном Li-Ion аккумуляторе емкостью 3000 мА·ч, который обеспечивает до 65 минут автономной работы без подзарядки, позволяя проводить уборку даже в просторных помещениях. Полная зарядка аккумулятора занимает всего 4 часа. Этот пылесос также отличается компактностью и маневренностью: он весит всего 6 кг и имеет вместительный пылесборник объемом 0,6 литра. Низкий уровень шума в 68 дБ делает процесс уборки еще более комфортным. Выполненный в стильном черном цвете, вертикальный пылесос Dreame станет не только полезным помощником в быту, но и стильным дополнением к вашему интерьеру.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос. Надеюсь надолго хватит. Спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос красивый, мощный. Посмотрим что будет дальше
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R10 Pro Black Cordless Vacuum Cleaner (VTV41B)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос. Надеюсь надолго хватит. Спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос красивый, мощный. Посмотрим что будет дальше