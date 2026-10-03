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Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A)

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Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A) - фото 1
Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A) - фото 2
Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 430 руб.  2 430 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643562
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A)
1 430 руб. -41%
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х30
Вес, кг.
13.78

Описание товара Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A)

Вентилятор Thermaltake TOUGHFAN 12 Turbo [CL-F121-PL12GM-A] обладает мощными характеристиками, позволяя удовлетворить потребности высокопроизводительных систем. Крыльчатка с 9 лопастями формирует интенсивный поток направленного воздуха. Скорость вращения крыльчатки настраивается в пределах диапазона 500-2500 об/мин с помощью технологии ШИМ-управления. На корпусе имеются антивибрационные накладки, которые способствуют поглощению вибрации и уменьшению уровня шума. Гидродинамический подшипник скольжения гарантирует высокий уровень стабильности и надежности Thermaltake TOUGHFAN 12 Turbo.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Thermaltake TOUGHFAN 12 Turbo [CL-F121-PL12GM-A] обладает мощными характеристиками, позволяя удовлетворить потребности высокопроизводительных систем. Крыльчатка с 9 лопастями формирует интенсивный поток направленного воздуха. Скорость вращения крыльчатки настраивается в пределах диапазона 500-2500 об/мин с помощью технологии ШИМ-управления. На корпусе имеются антивибрационные накладки, которые способствуют поглощению вибрации и уменьшению уровня шума. Гидродинамический подшипник скольжения гарантирует высокий уровень стабильности и надежности Thermaltake TOUGHFAN 12 Turbo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Thermaltake TOUGHFAN 12 Gray (CL-F121-PL12GM-A) - стоимость товара 1430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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