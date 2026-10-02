Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O2-track dual motor (YLCDJ-0009-2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умный мотор для карниза Yeelight Sunfish-O2-track dual motor (YLCDJ-0009-2)
Регулирует степень освещенности комнаты, и с легкостью станет частью различных сценариев умного дома. Технические характеристики Утром мотор для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener открывает шторы и наполняет комнату лучами восходящего солнца. При наступлении сумерек закрывает, настраивая домочадцев на крепкий и спокойный сон. Отсутствие шума при работе мотора для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener обеспечивается продуманной конструкцией электродвигателя, выдерживающей до 20кг нагрузки и технологией шумоподавления. Мотор для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener совместим с популярными голосовыми помощниками: Алиса, Маруся, Google Assistant, Amazon Alexa и Siri. Регулируйте степень открытия, открывайте и закрывайте шторы, а также настраивайте другие параметры мотора для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener, через мобильные приложения Mi Home или Yeelight. Мотор для штор Xiaomi Yeelight Automated Curtain Opener поставляется с беспроводным выключателем для удобного использования любыми группами людей.
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