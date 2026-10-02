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Набор бит Bosch Extra-Hart (2607001511) (3пред.) для шуруповертов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит Bosch Extra-Hart (2607001511) (3пред.) для шуруповертов

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Набор бит Bosch Extra-Hart (2607001511) (3пред.) для шуруповертов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643278
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Набор бит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Набор бит Bosch Extra-Hart (2607001511) (3пред.) для шуруповертов

Набор из трех бит размера PH2, с хвостовиком 1/4 и длиной 25 мм.



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Отзывы о товаре Набор бит Bosch Extra-Hart (2607001511) (3пред.) для шуруповертов




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Набор бит
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из трех бит размера PH2, с хвостовиком 1/4 и длиной 25 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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