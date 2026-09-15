0801056808417, Cradle Of Filth, Darkly, Darkly, Venus Aversa виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 643129
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0801056808417, Cradle Of Filth, Darkly, Darkly, Venus Aversa виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Cult Of Venus Aversa, One Foul Step From The Abyss, The Nun With The Astral Habit, Retreat Of The Sacred Heart, The Persecution Song, Deceiving Eyes, Lilith Immaculate, The Spawn Of Love And War, Harlot On A Pedestal, Forgive Me Father (I Have Sinned), Beyond Eleventh Hour, Beast Of Extermination
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Cult Of Venus Aversa, One Foul Step From The Abyss, The Nun With The Astral Habit, Retreat Of The Sacred Heart, The Persecution Song, Deceiving Eyes, Lilith Immaculate, The Spawn Of Love And War, Harlot On A Pedestal, Forgive Me Father (I Have Sinned), Beyond Eleventh Hour, Beast Of Extermination
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0801056808417, Cradle Of Filth, Darkly, Darkly, Venus Aversa виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 0801056808417, Cradle Of Filth, Darkly, Darkly, Venus Aversa виниловая пластинка