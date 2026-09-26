Sarah Chang & Orpheus Chamber Orchestra - Vivaldi - Four Seasons (5054197703379) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб.
В наличии
Код товара: 643123
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sarah Chang & Orpheus Chamber Orchestra - Vivaldi - Four Seasons (5054197703379) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Sarah Chang / Vivaldi: The Four Seasons (180 Gram) (1LP) - это величественная интерпретация шедевров Антонио Вивальди в исполнении талантливой скрипачки Сары Чанг. На этом виниле вы найдете изумительные звуки, которые воспевают природу и страсти четырех времен года. Этот музыкальный шедевр пропитан энергией и эмоциями, которые переносят вас в волшебный мир классической музыки. Сара Чанг, виртуозно исполняя каждую ноту, передает всю красоту и глубину произведений Вивальди. Ее искрящаяся техника и проникновенная игра делают каждый трек на этом виниле неповторимым.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Виниловая пластинка Sarah Chang / Vivaldi: The Four Seasons (180 Gram) (1LP) - это величественная интерпретация шедевров Антонио Вивальди в исполнении талантливой скрипачки Сары Чанг. На этом виниле вы найдете изумительные звуки, которые воспевают природу и страсти четырех времен года. Этот музыкальный шедевр пропитан энергией и эмоциями, которые переносят вас в волшебный мир классической музыки. Сара Чанг, виртуозно исполняя каждую ноту, передает всю красоту и глубину произведений Вивальди. Ее искрящаяся техника и проникновенная игра делают каждый трек на этом виниле неповторимым.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sarah Chang & Orpheus Chamber Orchestra - Vivaldi - Four Seasons (5054197703379) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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